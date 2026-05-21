Une fin de mois de mai sous le signe de l’éclectisme au Fil à Plomb

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Le Théâtre Le Fil à Plomb, véritable institution culturelle toulousaine, frappe fort pour clôturer ce mois de mai 2026 ! Avec une programmation pensée pour satisfaire toutes les curiosités, des tout-petits aux adultes amateurs de drames poignants ou d’improvisation débridée, la scène toulousaine promet de belles émotions. Découvrez les spectacles et événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines.

Théâtre et créations : Des voyages introspectifs et spontanés

Latitudes – Une odyssée existentielle (Drame optimiste) Du jeudi 21 au samedi 23 mai 2026 à 20h30 Embarquez pour un seul-en-scène captivant avec Aurélien Zolli (Cie du D Barré). Le pitch ? Un professeur, épuisé par les défis de la paternité, se réfugie dans l’histoire fascinante des marins de la première course à la voile en solitaire de 1968. Une réflexion profonde sur la liberté, nos attaches, et une véritable invitation à ralentir le rythme effréné de nos vies. Tarifs : 9 € / 13 € (+ Tickets Pleins Feux) Durée : 1h10 (Tout public)

La semaine du Grand i – Carte blanche (Improvisation) Du jeudi 28 au samedi 30 mai 2026 à 20h30 Pour le dernier spectacle de la saison, la troupe du Grand i Théâtre vous réserve une création totale. Les improvisateurs ont carte blanche pour expérimenter, surprendre et repousser les limites de leur art. Un spectacle de l’instant, où tout devient possible, pour clôturer l’année sur une note d’inattendu. Tarifs : 9 € / 13 € (+ Tickets Pleins Feux) Durée : 1h15 (Tout public)



Le paradis du Jeune Public : Émerveillement et grandes questions

Le Fil à Plomb a toujours mis un point d’honneur à soigner ses propositions pour le jeune et tout-jeune public. La fin mai s’annonce particulièrement riche en poésie et en apprentissages.

Les fabuleuses histoires de Mamie Trou-de-Mémoire Jusqu’au samedi 23 mai 2026 (les mercredis et samedis à 15h30) Un conte interactif et drôle (dès 3 ans) par la Cie C’est nous productions. Bernadette adore raconter des histoires, mais sa mémoire lui joue des tours. C’est aux enfants de l’aider à reconstruire ses récits magiques ! Tarif : 7 € (Groupe : 6 €) – Durée : 40 min

La famille Pioupioupioupiou Le mercredi 27 mai 2026 à 10h00 Dédié aux tout-petits (0 à 3 ans), ce conte d’Emilie Dejean (Cie Toupie Pôle) aborde la différence avec une tendresse infinie. L’histoire d’un oisillon né avec une seule aile qui découvre, malgré l’impossibilité de migrer, une autre magnifique façon de vivre. Tarif : 5 € – Durée : 30 min

La rose et le chou Du mercredi 27 mai au samedi 13 juin 2026 (les mercredis et samedis à 15h30) À partir de 5 ans, la Cie Le Silence des mots propose un voyage poétique sur les stéréotypes de genre. À travers les yeux de Camille, un enfant curieux, le spectacle aborde avec beaucoup d’humour l’identité, le conformisme et la transgression joyeuse d’être simplement soi-même. Tarif : 7 € (Groupe : 6 €) – Durée : 45 min



Côté Galerie : Quand la broderie sublime le passé

Exposition : Nudités brodées de la vraievalérie Jusqu’au 31 mai 2026 L’art visuel s’invite également au théâtre avec le travail singulier de Valérie Véril. L’artiste redonne vie et dignité à d’anciennes cartes de nus issues de collections érotiques. En voilant et brodant ces corps initialement objets de désir, elle leur offre un supplément de beauté fascinant. Une exposition à découvrir avant ou après les représentations.

Informations Pratiques & Réservations

Pour ne rien manquer de cette fin de saison audacieuse, n’hésitez pas à anticiper vos réservations !