Cache-Cache Galets au Muséum : Une Aventure Créative et Naturelle ce Dimanche !

Toulouse, le Muséum vous invite à une journée d’exploration artistique et ludique ! Ce dimanche 8 juin 2025, dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins 2025 », petits et grands sont conviés au Jardin botanique Henri Gaussen pour un atelier « Cache-cache galets » qui promet de belles découvertes.

Le jardin est un véritable terrain de jeu pour l’imagination ! La Médiathèque jeunesse du Muséum a concocté un temps de lecture-atelier où la créativité sera à l’honneur. Laissez s’exprimer votre fibre artistique en décorant et personnalisant des galets sur le thème de la flore et de la faune des jardins. Une fois vos œuvres terminées, le jeu continuera avec une chasse au trésor pour retrouver les galets cachés !

Cet atelier est ouvert à tout public à partir de 6 ans et se déroulera en continu le dimanche 8 juin, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h. L’accès est libre dans la limite des places disponibles, alors n’hésitez pas à venir tôt.

Rendez-vous aux Jardins 2025 : « Jardins de pierres – pierres de jardins »

Cet événement s’inscrit dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins 2025 », qui se tiennent les samedi 7 et dimanche 8 juin. Cette année, le thème « Jardins de pierres – pierres de jardins » invite le Muséum à explorer les liens fascinants entre le végétal et le minéral.

Le Muséum profitera de cette occasion pour proposer des visites guidées, des rencontres et des animations, vous permettant de découvrir la richesse esthétique et symbolique des pierres au cœur des jardins. Une programmation riche qui s’étend sur trois lieux emblématiques : le Jardin botanique Henri Gaussen (accessible par le Jardin des plantes), les Jardins du Muséum à Borderouge, et la Maison Grand Parc Garonne sur l’île du Ramier.

Informations pratiques :

Venez partager un moment créatif et naturel au cœur des jardins du Muséum !