Concours : Gagnez Vos Entrées Pour La Cité De L’Espace De Toulouse Et Partez À La Conquête De L’Univers !

Tentez de remporter vos billets et offrez-vous une sortie inoubliable sous le signe de l’aventure spatiale, parfaite entre amis ou en famille !

Capitale européenne de l’aéronautique et du spatial, Toulouse abrite un lieu unique et captivant : la Cité de l’Espace ! Ce parc à thème scientifique est une véritable porte ouverte sur l’univers, accessible aux curieux, rêveurs et passionnés de tous âges. Petits et grands y trouvent leur compte pour une journée (voire deux !) d’exploration et d’émerveillement.

Le Parc : Un Voyage Immersif dans l’Espace

La Cité de l’Espace, c’est l’occasion de devenir astronaute le temps d’une visite. Le parc propose une multitude d’activités et d’expositions pour explorer les mystères du cosmos :

Découvrez de vrais engins spatiaux : Approchez la réplique grandeur nature de la fusée Ariane 5 , observez la station spatiale Mir ou encore le module d’exploration lunaire Soyouz .

Approchez la réplique grandeur nature de la fusée , observez la station spatiale ou encore le module d’exploration lunaire . Vivez l’expérience des astronautes : Testez des simulateurs, explorez le Planétarium et le Stellarium pour des voyages spectaculaires sous les étoiles, et marchez sur le Terrain Martien pour piloter des rovers.

Testez des simulateurs, explorez le et le pour des voyages spectaculaires sous les étoiles, et marchez sur le pour piloter des rovers. La Cité des Petits : Un espace dédié aux 4-8 ans pour des découvertes ludiques sur l’assemblage de fusées et la vie en station spatiale.

Un espace dédié aux 4-8 ans pour des découvertes ludiques sur l’assemblage de fusées et la vie en station spatiale. Expositions interactives : Plongez au cœur de l’actualité spatiale et astronomique, avec des contenus sans cesse renouvelés.

Le Programme Spécial Vacances Scolaires

Pendant les vacances scolaires, la Cité de l’Espace intensifie ses animations et vous accueille tous les jours de 9h30 ou 10h00 à 18h00 (les horaires peuvent varier, il est essentiel de consulter le calendrier officiel).

Le programme propose généralement des animations et spectacles inédits, des ateliers scientifiques et des rencontres avec des professionnels, pour une immersion totale et éducative ! Nous vous recommandons vivement de télécharger l’application mobile « Ma Cité de l’Espace » pour connaître les horaires précis des activités et animations (spectacles IMAX, séances de Planétarium, visites guidées, etc.) 48 heures avant votre venue.

Que vous soyez en famille, entre amis, ou en solo, une visite de la Cité de l’Espace est une superbe idée de sortie qui nourrit la curiosité et suscite des vocations scientifiques !

Informations Pratiques