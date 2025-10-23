CHANTAL GOYA : 50 ANS DE FÉÉRIE AU ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE !

Partager Facebook

Rendez-vous le samedi 15 novembre 2025 pour une après-midi exceptionnelle et unique avec Marie-Rose, l’héroïne de toutes les générations !

Célébrez un demi-siècle d’enchantement et de magie ! Chantal Goya vous donne rendez-vous pour fêter ses 50 ans de scène à l’occasion d’un spectacle événement, « 50 ans d’amour », qui s’annonce inoubliable au Zénith Toulouse Métropole.

Un Voyage dans l’Univers Enchanteur de Marie-Rose

Retrouvez-vous, petits et grands, plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, l’héroïne à la robe rose qui a bercé l’enfance de millions de Français. Chaque chanson est une véritable invitation à l’imaginaire, un passeport pour un monde où le rêve devient réalité.

Ce spectacle inédit et exceptionnel vous propose de replonger dans les plus beaux tableaux des Grands Spectacles de Chantal Goya. Tous vos amis prennent vie sur scène : Pandi-Panda, Bécassine, le Chat Botté, Snoopy, Jeannot Lapin, Loup Loup… Laissez-vous emporter par cette féérie qui traverse les âges et continue de faire briller les yeux.

Votre présence sera le plus précieux des cadeaux pour Chantal Goya et ses 50 ans de scène. Venez chanter et danser sur les tubes intemporels de cette icône de la chanson pour enfants !

Informations Pratiques & Billetterie