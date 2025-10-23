jeudi , 23 octobre 2025

CHANTAL GOYA : 50 ANS DE FÉÉRIE AU ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE !

23 octobre 2025 Articles, Spectacles

Rendez-vous le samedi 15 novembre 2025 pour une après-midi exceptionnelle et unique avec Marie-Rose, l’héroïne de toutes les générations !

Célébrez un demi-siècle d’enchantement et de magie ! Chantal Goya vous donne rendez-vous pour fêter ses 50 ans de scène à l’occasion d’un spectacle événement, « 50 ans d’amour », qui s’annonce inoubliable au Zénith Toulouse Métropole.

Un Voyage dans l’Univers Enchanteur de Marie-Rose

Retrouvez-vous, petits et grands, plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, l’héroïne à la robe rose qui a bercé l’enfance de millions de Français. Chaque chanson est une véritable invitation à l’imaginaire, un passeport pour un monde où le rêve devient réalité.

Ce spectacle inédit et exceptionnel vous propose de replonger dans les plus beaux tableaux des Grands Spectacles de Chantal Goya. Tous vos amis prennent vie sur scène : Pandi-Panda, Bécassine, le Chat Botté, Snoopy, Jeannot Lapin, Loup Loup… Laissez-vous emporter par cette féérie qui traverse les âges et continue de faire briller les yeux.

Votre présence sera le plus précieux des cadeaux pour Chantal Goya et ses 50 ans de scène. Venez chanter et danser sur les tubes intemporels de cette icône de la chanson pour enfants !

Informations Pratiques & Billetterie
Artiste Chantal Goya
Événement 50 ans de féérie (Tournée Anniversaire)
Date Samedi 15 novembre 2025
Heure 15h00
Lieu Zénith Toulouse Métropole (11 Avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse)
Tarifs De 35 € à 65 € (selon la catégorie : Cat. 3, Cat. 2, Cat. 1, Carré Or)
Réservation Billets disponibles sur le site du Box Office

A voir aussi

Un automne de découvertes : les musées de Toulouse dévoilent leurs programmes de vacances !

Pendant les vacances d’automne, les musées de Toulouse se transforment en terrains de jeux géants, …

©2006-2025 Toulouse Blog | CNIL N° 1391640

Nous contacter - Mentions légales