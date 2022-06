Concert surprise à Toulouse, succès pour l’album…BigFlo & Oli réussissent leur retour

Partager Facebook

Mercredi, devant le Stadium de Toulouse, BigFlo & Oli donnait un concert surprise du haut de leur bus. L’occasion de fêter devant 1000 toulousains le succès de leur album « Les Autres c’est nous ».

Pendant deux années, les toulousains ont été discrets. Travaillant dans l’ombre pour préparer leur retour. Un retour couronné de succès en l’espace d’une semaine. En seulement 3 jours, l’album Les autres c’est nous a été vendu à plus de 25 000 exemplaires. Dans cet opus, on retrouve des feats avec Russ, Mc Solaar, Vlad, Tayc, Francis Cabrel, Leto et Olympe Chabert. Le succès s’est vu aussi lors de leur Bercy de vendredi 24 juin pour fêter l’album ou dans les chiffres des clips comme Sacré Bordel (5,9 millions), J’étais pas là (2,8 millions) ou encore Bons Elèves (1,6 millions).

Mercredi, c’est devant le Stadium de Toulouse, du haut de leur bus, que BigFlo & Oli fêtaient cette sortie avec plus de 1000 toulousains.