Festival d’avant-premières au CGR Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les cinémas CGR, dont Blagnac, organisent une 8e édition du Festival Avant-Première du 20 au 26 septembre avec 8 films à voir avant tout le monde.

Avec la rentrée, une salve de films débarque sur nos écrans. L’automne est toujours une période importante pour l’industrie cinématographique avec de nombreux longs métrages attendus et en lice pour les récompenses de fin d’année. Pour nous préparer aux prochaines sorties, les cinémas CGR, dont celui de Blagnac, nous réservent une semaine d’avant-première avec une quantité de films dont les sorties sont prévus avant la fin de l’année comme Bernadette avec Catherine Deneuve, Second Tour d’Albert Dupontel, Une année difficile et l’Abbé Pierre.

Les 8 films en avant-première :

LA TRESSE

BERNADETTE (CGR Adore)

UNE ANNÉE DIFFICILE (CGR Adore)

DOGMAN

LES INSÉPARABLES

L’ABBÉ PIERRE – UNE VIE DE COMBATS (CGR Adore)

NOUVEAU DÉPART

SECOND TOUR

Le Festival d’Avant-Premières revient donc du 20 au 26 septembre pour sa 8ème édition au CGR Blagnac. Infos : https://www.cgrcinemas.fr/evenements/8966-festival-davant-premieres-2023/