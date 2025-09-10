Comprendre l’intelligence artificielle générative : une conférence à la Médiathèque Grand M

ChatGPT, Midjourney, Suno… Ces noms vous disent quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment ce qui se cache derrière ? La Médiathèque Grand M de Toulouse vous invite à une session de découverte et de débat autour de l’intelligence artificielle générative. Rendez-vous le vendredi 12 septembre pour tout comprendre de cette technologie qui bouleverse notre quotidien.
De 17h00 à 18h30, cette conférence explorera le fonctionnement des IA génératives, leurs applications concrètes et leurs impacts sur nos sociétés. Faut-il s’en méfier ? Sont-elles de simples outils ou de véritables bouleversements ? Ce moment d’échange, ouvert à tous, permettra de répondre à ces questions et d’en soulever de nouvelles. C’est l’occasion idéale de démystifier une technologie de plus en plus présente et de participer à une discussion passionnante.
Informations pratiques
Lieu : Médiathèque Grand M, 37 rue du Bachaga Boualam, Toulouse
Date : Vendredi 12 septembre 2025
Heure : De 17h00 à 18h30
Tarif : Entrée gratuite
Public : Tout public
Venez en apprendre plus sur cette révolution technologique et participez au débat !