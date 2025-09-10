Marché artisanal nocturne à Quint-Fonsegrives : l’artisanat local à l’honneur !

À quelques pas de Toulouse, la ville de Quint-Fonsegrives vous invite à son traditionnel marché artisanal nocturne le vendredi 12 septembre 2025. C’est le moment idéal pour flâner sous les étoiles et découvrir une multitude de créations uniques et authentiques.

Dès 18h, la Place Bergerot se transformera en un véritable lieu de vie et de partage. Au programme :

Un marché artisanal : de nombreux exposants locaux vous proposeront leurs produits faits main, fruits de savoir-faire d’exception. Bijoux, poteries, créations textiles, il y en aura pour tous les goûts !

: de nombreux exposants locaux vous proposeront leurs produits faits main, fruits de savoir-faire d’exception. Bijoux, poteries, créations textiles, il y en aura pour tous les goûts ! Des foodtrucks gourmands : pour les petites faims ou les grandes envies, une sélection de foodtrucks sucrés et salés sera présente pour ravir vos papilles.

: pour les petites faims ou les grandes envies, une sélection de foodtrucks sucrés et salés sera présente pour ravir vos papilles. Musique et convivialité : un DJ set assurera l’ambiance, tandis que la buvette, tenue par l’association Quint-Fonsegrives Jumelages, vous permettra de vous rafraîchir.

Informations pratiques

Lieu : Place Bergerot, Quint-Fonsegrives

Date : Vendredi 12 septembre 2025

Heure : De 18h à minuit

Tarif : Entrée gratuite

Public : Tout public

Venez nombreux pour soutenir les créateurs locaux et profiter d’une soirée festive et conviviale !