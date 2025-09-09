Soirée festive au Marché Victor Hugo : une nocturne gourmande le mercredi 10 septembre !

Partager Facebook

Rendez-vous incontournable des gourmands toulousains, le Marché Victor Hugo organise sa célèbre nocturne le mercredi 10 septembre 2025, de 18h à 23h. C’est l’occasion de découvrir ce lieu emblématique sous un jour nouveau, dans une ambiance festive et conviviale.

Pour cette soirée spéciale, l’intégralité du marché se transforme. Des stands de boissons seront installés tout autour, créant un parcours de dégustation et de découvertes. Les commerçants, eux, prolongeront leur service, proposant leurs produits frais et de qualité jusqu’à tard dans la soirée. Certains auront même concocté des formules spéciales nocturnes pour l’événement ! Le premier étage, qui abrite plusieurs restaurants, mettra à l’honneur les produits du terroir vendus au rez-de-chaussée, pour une expérience culinaire unique et authentique.

Informations pratiques

Lieu : Marché Victor Hugo, Place Victor Hugo, Toulouse

Date : Mercredi 10 septembre 2025

Heure : De 18h à 23h

Tarif : Entrée libre. Les consommations et achats sont payants.

Que vous souhaitiez faire vos emplettes de produits frais ou simplement profiter d’un apéritif entre amis, la nocturne du Marché Victor Hugo est l’événement à ne pas manquer. Préparez-vous pour une soirée riche en saveurs et en découvertes !