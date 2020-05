Colomiers Rugby : Le Président Alain Carré s’exprime sur la situation du club

Partager Facebook

Dans un communiqué officiel, le président du Colomiers rugby, Alain Carré, s’est exprimé sur la situation du club.

Alors que Colomiers était premier de PRO D2 au terme de la 23e journée, avec 10 points d’avance sur le 3e, le championnat de France s’est arrêté. Une décision forte a aussi été prise pour une non reprise de la saison afin de préserver l’ensemble du rugby français, des supporteurs aux joueurs. Une décision qui laisse un gout amer pour le Président de Colomiers. « Cette fin de championnat avortée nous laisse à tous un goût très amer. Cette crise prive définitivement nos joueurs, nos supporters et le club tout entier d’une issue qui aurait pu être belle… Et que dire des joueurs qui arrêtent leur carrière au terme de cette saison. Aujourd’hui nous sommes tristes pour eux. Dans les jours à venir, nous remercierons sur nos réseaux tous ceux qui nous quittent cette saison » explique Alain Carré.

Aujourd’hui, le club se tourne vers le futur. Les joueurs de l’équipe première devrait reprendre l’entrainement le 2 juin prochain, à huis-clos. Ce retour au club se fera très progressivement, en suivant un protocole très strict mis en place par le corps médical. Si tout se déroule comme prévu, la reprise du championnat 2020-2021 est envisagée pour début septembre. Mais d’autres questions sont soulevés.

Les questions économiques tout d’abord. « Cette crise sans précédent remet en question le fonctionnement global de notre rugby professionnel. Nos revenus étant essentiellement basés sur le partenariat et la billetterie, nous pouvons aujourd’hui affirmer que notre club est en danger. Colomiers Rugby subira inexorablement les conséquences de cette crise. Notre priorité est donc dès à présent de limiter les pertes financières » assure le président du club haut-garonnais.

Toujours dans le communiqué, Alain Carré tient à remercier l’ensemble des supporteurs abonnés et partenaires qui, dans un acte solidaire, se sont d’ores et déjà engagés à nous soutenir la saison prochaine et à renoncer à toute compensation pour la saison 2019-2020.

Reste à savoir comment se terminera sportivement cette crise pour Colomiers. Mais une chose est certaine pour le président de Colomiers : « Nous avons hâte de retrouver les terrains et de revenir plus fort. Nos joueurs et leurs entraîneurs ont une revanche à prendre, et n’en doutez pas, ils seront plus motivés que jamais. »

Le président de Colomiers en direct mardi

Mardi 19 mai à 12h, le président du Colomiers Rugby sera en direct sur la page Facebook du Club pour répondre à vos questions et celles de Jacques Breda.