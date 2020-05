Tournefeuille. Réouverture progressive des services municipaux

Partager Facebook

A Tournefeuille, les services municipaux accueillant du public rouvriront progressivement à partir du 18 mai.

La Ville met tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité sanitaire de tous et s’est concentrée prioritairement sur la réouverture des écoles et des crèches dans le respect des protocoles sanitaires définis. Joignables par téléphone ou par mail depuis le début de la crise, la plupart des services ont continué à fonctionner et ouvriront progressivement au public à compter du 18 mai.

Administration générale

Accueil de la Mairie : ouverture le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

État-Civil : Ouverture au public le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les lundis, mercredis et vendredis, accueil uniquement sur rendez-vous au 05.62.13.21.38. Dépôts de CNI et passeports uniquement sur rendez-vous également.

Urbanisme : ouverture le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez également prendre rendez-vous au 05.62.13.21.95.

Maison des associations : ouverture le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Solidarité

CCAS : accueil du public le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et sur rendez-vous pour les travailleurs sociaux au 05.62.13.21.09.

Accompagnement à la scolarité et aide aux devoirs : à la Maison de quartier de Pahin et à la Maison de l’emploi et de la solidarité, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 18h30.

Maison de l’emploi et Service prévention : accueil du public uniquement sur rendez-vous au 05 61 06 08 55.

Affaires scolaires

Guichet Familles et Affaires Scolaires : ouverture le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Culture

Médiathèque : réouverture prévue, sous un mode adapté à la situation, à partir du 26 mai.

École d’Enseignement Artistique : inscriptions uniquement par e-mail à eea@mairie-tournefeuille.fr.

Billetterie : ouverture à compter du 16 juin à l’Escale.

Services techniques

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.