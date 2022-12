Colomiers-Oyonnax : Grande fête avant noël à Michel-Bendichou !

Partager Facebook

Vendredi 16 décembre, pour le compte de la 15e journée de Pro D2, le Colomiers Rugby accueille Oyonnax. L’occasion d’une soirée de Noël avant l’heure avec des animations au Stade Michel Bendichou.

C’est l’affiche de cette 15ème journée de ProD2 ! La Colombe reçoit Oyonnax, actuel leader du championnat, ce vendredi 16 décembre à 21h00. Cette rencontre sera la dernière de cette année 2022 et pour l’occasion, le stade Michel-Bendichou se mettra aux couleurs de Noël, et de nombreuses animations seront déployées avant de partir en vacances !

Dès l’ouverture des portes à 19h00, les spectateurs seront accueillis sous la neige avec en fond sonore les traditionnelles musiques de Noël diffusées dans l’ensemble du stade. Des stands gourmands seront présents sur le parvis avec notamment des marrons chauds et du vin chaud.

Photo avec le Père Noël ou encore borne OuiSnap, les spectateurs du Stade Michel-Bendichou pourront véritablement profiter avant le coup d’envoi de la rencontre et garder de nombreux souvenirs de cette soirée ! Un jeu concours digitale gratuit sera organisé pour remporter son repas de Noël pour six personnes, offert par nos partenaires : la poissonnerie Bellocq, Le Cours des Halles, le champagne Tsarine et la Fromagerie Jeannot.

À la mi-temps de la rencontre, trois supporters participeront au Mcdo Drop Challenge, pour les derniers drops de 2022 !

Au coup de sifflet final, le public pourra profiter d’un feu d’artifice unique tiré depuis le terrain ! La soirée se poursuivra à la Bodega jusqu’à 2h du matin emmenée par DJ Azema. Le public pourra fêter Noël avant l’heure au stade Michel-Bendichou !