Médine en concert à Toulouse !

Médine présentera son huitième album « Médine France » ce vendredi 16 décembre au Bikini Toulouse. Avec en première partie, le toulousain HYL.

Un timbre rocailleux pour mettre en relief la finesse de ses textes, une musicalité débordante qui ferait pâlir les plus élitistes :c’est la signature artistique du rappeur havrais Médine depuis maintenant sept albums.

Naviguant aisément entre punchlines incisives, storytelling et messages intimes, le rappeur havrais n’hésite plus à utiliser sa musique pour se livrer et dévoiler ses failles.

En filigrane de tout ce qu’il a proposé́ depuis plus de 15 ans de carrière, Médine conte des histoires de luttes éternelles qui se jouent dans le cœur de tout être humain : entre l’instinct et la raison, les principes et les pulsions, la logique et l’émotion. Ses textes se veulent originaux et percutants pour ne laisser aucun auditeur indiffèrent. Après son projet « Grand Médine », précédé du single d’or « KYLL » avec Booba et une tournée dans toute la France, Médine fait son retour deux ans plus tard avec son huitième album : « Médine France ».

Infos : www.lebikini.com