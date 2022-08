Colomiers : 119 associations attendues au Forum des Associations

Partager Facebook

Le Forum des associations de Colomiers se tiendra le samedi 3 septembre 2022 de 10 heures à 18 heures, au hall Comminges, place des Fêtes, à l’Espace Lucien-Blazy et au square Saint-Exupéry.

Outre les stands des 119 associations sur lesquels elles présenteront leurs activités, la journée sera ponctuée de démonstrations, d’initiations et d’animations, permettant aux visiteurs de s’informer tout en découvrant concrètement l’offre locale.

« Le Forum des associations est devenu un événement incontournable de la rentrée car il réunit la richesse associative columérine en un seul lieu, souligne Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. Il permet de valoriser les actions menées par les associations, qui contribuent à l’animation du territoire en matière de culture, de sport, d’accompagnement social et humanitaire, d’économie sociale et solidaire, de bien-être… »

Pour Philippe Briançon, Adjoint à Madame le Maire délégué au Sport et à la vie associative et citoyenne, « c’est une occasion unique de permettre aux associations et au public de se rencontrer pour découvrir la diversité des activités et le savoir-faire des associations de la ville ».

Pilotée par le Conseil columérin de la vie associative (CCVA), le Forum des association est soutenu par la Ville de Colomiers et son Pôle développement associatif – manifestations, sous la coordination de Frank Ribeyron, Conseiller municipal délégué au Conseil columérin de la Vie associative.

Journée des nouveaux Columérins

En parallèle, de 15h30 à 18 heures, se tiendra la traditionnelle Journée des nouveaux Columérins : une centaine d’habitantes et d’habitants, nouvellement installés à Colomiers, viendront à la rencontre des élus à l’Hôtel de ville et participeront à une visite en bus commentée.

Le Forum des associations et la Journée des nouveaux Columérins s’achèveront à 18h15 au hall Comminges, lors d’un cocktail de clôture.