Club, Coach et Joueur de l’année : le Toulouse Olympique rafle tout !

Meilleur Club de l’année, meilleur joueur pour pour Johnathon FORD et entraineur pour Sylvain Houles : Le Toulouse Olympique rafle tout outre-manche !

Pour conclure une année riche en succès pour le Toulouse Olympique XIII, le prestigieux hebdomadaire anglais ‘League Express’ vient de dévoiler les résultats de son sondage 2021, qui pour rappel demande à ses lecteurs et aux amateurs de rugby à XIII de voter pour ceux qui ont marqué l’histoire du sport cette année.

Le Toulouse Olympique sacré Club de l’année 2021

Coup fort pour le Toulouse Olympique, qui a été élu club de l’année parmi les plus grands du rugby à XIII européen : St Helens et les Dragons Catalans, respectivement vainqueurs et finalistes de la Super League 2021, Featherstone Rovers, finalistes de Championship, et enfin les Barrow Raiders pour leur saison en League One.

Le parcours exceptionnel du Toulouse Olympique lors de la saison 2021 a suscité une forte reconnaissance de la part du public anglais et les résultats parlent d’eux-mêmes : le TO a cumulé pas moins de 43,3% des voix, suivi par les Dragons Catalans (29,8%), St Helens (15,1%), Featherstone Rovers (6,2%) et Barrow Raiders (5,6%). Un accueil très prometteur pour la saison à venir.

Sylvain HOULES élu ‘Meilleur Entraîneur de Championship de l’année’

Déjà listé parmi les 5 personnalités de l’année du Rugby League Year Book 2021/2022, l’entraîneur du TO a également été élu Meilleur Entraîneur de Championship de l’année. Cette victoire haut la main (72,4%) vient célébrer une nouvelle fois la saison du coach et l’exploit réalisé à l’issue de celle-ci : permettre au Toulouse Olympique de devenir le premier club Français à être promu sur le terrain au plus haut niveau de rugby à XIII européen.

Il faisait face à Craig Lingard (8,7%) des Batley Bulldogs, James Webster (8,7%), qui a mené les Featherstone Rovers en finale du championnat, Gary Charlton (4,6%) de Whitehaven et Simon Grix (3,8%) des Halifax Panthers.

Johnathon FORD élu ‘Meilleur joueur de Championship de l’année’

Le capitaine du TO Johnathon FORD a lui aussi été reconnu par les lecteurs de League Express pour ses qualités de meneur de jeu. Tout au long de la saison, Johno a été un véritable métronome du jeu Olympien et soutien au coach afin de renforcer la cohésion de l’équipe, ce qui a fait la force du TO. Il termine largement en tête (67,2%) face à Craig Hall (18,9%) des Featherstone Rovers, Lachlan Walmsley (5,7%) pour sa saison à Whitehaven, Tom Gilmore (5,5%) des Batley Bulldogs et Brandon Moore (2,7%) des Halifax Panthers.

Une superbe reconnaissance pour le rugby à XIII français

Outre les distinctions du Toulouse Olympique, les Dragons Catalans ont eux aussi raflé la mise avec pas moins de 7 récompenses dans les catégories Super League, dont joueur de l’année (Sam TOMKINS), Entraîneur de l’année (Steve McNAMARA) et Capitaine de l’année (Benjamin GARCIA). Ces prix illustrent le travail des deux locomotives du rugby à XIII français.

Rendez-vous le 29 janvier

Justement, les deux clubs français se rencontreront lors d’un match de préparation le samedi 29 janvier prochain au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Les informations sur la billetterie et les horaires seront communiquées rapidement.