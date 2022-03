Clara Luciani ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Clara Luciani jouera ce soir au Zénith de Toulouse. Mais avant ça, elle sera en showcase et en dédicaces à la FNAC Toulouse Wilson.

A l’occasion de son passage au Zénith de Toulouse ce jeudi 24 mars, Clara Luciani sera donc dans l’après-midi à la FNAC Toulouse de 15h à 16h30. Elle vient d’être sacrée artiste féminine de l’année et a remporté la Victoire du meilleur album pour Coeur. Un album qu’elle dédicacera lors de son passage.

Ça commence avec un cœur qui bat. Une pulsation familière, le rythme même de la vie. Ce cœur, c’est celui de Clara Luciani. Qui donne son titre à son deuxième album et, dans un monde mis aux arrêts pour cause de pandémie, n’a jamais ralenti. 2020, comme nous tous, Clara est stoppée dans son élan par le confinement. Une pause forcée pour celle qui, depuis la sortie de son premier album, Sainte-Victoire, certifié triple platine (300 000 albums vendus), ne s’est jamais arrêtée. Récompensée par deux Victoires de la Musique, Clara Luciani a enchainé plus de 200 concerts, d’intimes guitares-voix à de nombreux Olympia survoltés.

Bref, journée Clara Luciani le 24 mars pour le plus grand bonheur des toulousains !

Infos et réservations : www.bleucitron.net