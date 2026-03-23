Concert Toulouse : Yoa, la révélation pop électro, débarque au Bikini ce jeudi 26 mars !

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L’alerte est lancée pour les amateurs de musiques actuelles de la Ville Rose ! Ce jeudi 26 mars 2026, la scène mythique du Bikini à Ramonville-Saint-Agne s’apprête à trembler sous les pulsations de Yoa. Couronnée « Révélation scène » aux Victoires de la Musique 2025, l’enfant prodige de la pop française promet une performance électrique et incontournable.

Yoa : le sérum de vérité d’une génération

Si vous cherchez la nouvelle voix qui bouscule les codes de la chanson francophone, ne cherchez plus. Yoa redonne de superbes couleurs à la pop en y injectant des rythmiques électro redoutables et une lucidité rare.

Avec la sortie de son premier album, La Favorite, paru le 31 janvier 2025, l’artiste a su imposer son style unique. Elle dépoussière avec audace les thèmes de sa génération, abordant sans filtre les chagrins d’amitié, les violences sexuelles, la santé mentale, ou encore les questions autour de l’hétéronormativité. Mais c’est véritablement en live que l’expérience prend toute son ampleur. Chacune de ses apparitions sur scène est décrite par le public et la critique comme une véritable « claque » visuelle et sonore. Son énergie brute justifie amplement son récent triomphe aux Victoires de la Musique.

Alma Rechtman en première partie : l’émotion à l’état brut

Pour ouvrir cette soirée qui s’annonce mémorable, le public aura la chance de découvrir Alma Rechtman. Cette autrice et compositrice livre des chansons intimistes portées par une voix rauque et puissante, souvent à la limite de la rupture.

Véritable déclaration d’amour à la soul, au jazz et à la folk, le projet d’Alma Rechtman explore l’amour, l’abandon, la solitude, mais aussi une certaine « colère douce ». Une artiste d’une grande maturité dont le premier EP vient tout juste d’éclore en ce début d’année 2026, et qui saura parfaitement préparer le public avant la tempête Yoa.

Vidéo : L’énergie de Yoa

Informations pratiques et billetterie (Le Bikini)

Le concert ayant lieu ce jeudi, il est conseillé de sécuriser ses places rapidement !