Cité de l’Espace de Toulouse : Objectif Mars !

Cette année Mars sera la planète vers laquelle tous les regards seront tournés. La Cité de L’Espace rendra hommage à la planète rouge avec plusieurs événements.

Après six mois de voyage, le rover Perseverance (NASA) atterrira sur Mars le 18 février prochain. La principale mission de Perseverance sera de rechercher des traces de vie passée du côté du cratère martien Jezero. À ses côtés, le drone martien Ingenuity devrait devenir le tout premier engin à voler sur Mars et – grande première également – un microphone devrait nous transmettre les sons de la planète rouge. Perseverance réalisera aussi la première étape nécessaire aux retours d’échantillons martiens sur Terre.

Quelques semaines plus tard, en avril 2021, ce sera au tour du rover chinois Tianwen-1 d’atterrir pour étudier le sol, la structure géologique, l’environnement et l’atmosphère de Mars. La sonde émiratie Hope se placera autour de la planète rouge, dès le 9 février. La planète Mars est au cœur de l’actualité 2021 et pour de nombreuses années. Et la Cité de l’Espace Toulouse l’a compris pour nous proposer un programme particulier.

POUR SUIVRE EN DIRECT L’ATTERRISSAGE

Comment se déroulent les délicates opérations d’atterrissage de Perseverance ? Comment la communauté scientifique et technique française s’y est-elle préparée ? Comment le CNES, Centre National d’Etudes Spatiales, et ses partenaires vont-ils participer aux opérations de Perseverance après le début de sa mission sur Mars ? C’est ce que le CNES, en partenariat avec le CNRS, vous propose de découvrir à l’occasion d’une émission francophone qui s’appuie sur les images de la chronologie de la NASA, en direct le soir de l’atterrissage.

Rendez-vous à partir de 20h sur https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/atterrissage-perseverance/ #CapSurMars

EXPOSITION TEMPORAIRE : LA CITÉ DE L’ESPACE FAIT LA PART BELLE À MARS

Jusqu’en juin 2021, le public pourra découvrir une réplique inédite mobile du rover Perseverance et de son acolyte le drone martienIngenuityau cœur du HallAstraliade la Cité de l’espace entièrement thématisé Mars pour l’occasion. Petits et grands seront surpris en découvrant le robot martien bouger tout seul et auront même la possibilité de le faire parler grâce à son QR code. Avec son « Labo Mars », la Cité de l’espace invitera également les visiteurs à venir réaliser de nombreuses expériences pour comprendre l’atmosphère martienne et les missions du robot Perseverance, guidés par un animateur.

NOUVEAU LIEU PERMANENT : CRÉATION D’UN TERRAIN MARTIEN POURVIVRE UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE AU COEUR DE LA PLANÈTE ROUGE

La Cité de l’espace poursuit ses investissements et ouvrira, en juin 2021, un grand terrain martien sur lequel évolueront les deux robots martiens animés et taille réelle Perseverance, (rover NASA avec une forte participation française du CNES et de l’IRAP) et Tianwen-1 (rover chinois). Au cœur d’un amphithéâtre de plus de 200 places, ce sol et ce cratère martiens reconstitués sensibiliseront le public à l’exploration actuelle de la planète Mars.

Deux dômes abriteront les répliques de ces rovers martiens mobiles.La Cité de l’espace proposera aux visiteurs des animations inédites et vivantes de 30 minutes. Grâce à ce décor immersif, une mise en scène innovante et des dialogues entre acteurs et robots, l’animation expliquera au public le rôle de ces nouveaux robots dans l’exploration martienne.

Cette nouvelle expérience permanente conçue et réalisée en collaboration avec le CNES, le CNRS, l’Université Toulouse III Paul Sabatier, IRAP, OMP, avec le soutien de Comat, ouvrira au public pour l’été 2021.

Tout un programme à retrouver sur www.cite-espace.com