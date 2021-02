Le Printemps du Rire de retour dans un mois à Toulouse et en Haute-Garonne

Partager Facebook

Le Printemps du Rire est de retour pour un mois de rire et de bonne humeur à Toulouse et dans toute la Haute-Garonne. Rendez-vous du 5 mars au 4 avril !

Depuis plus de 20 ans, à l’instant où la belle saison pointe son nez, a lieu le Printemps du Rire avec une nouvelle édition pour le plus grand plaisir des aficionados d’humour et de rigolade.

Le festival a pour habitude de vous proposer plus de 80 spectacles et près de 170 représentations dans une quarantaine de salles de spectacles situées aux quatre coins du département. One wo/man show, stand-up, théâtre, spectacles musicaux, parodie, improvisation, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Evidemment, le festival s’adapte aux consignes sanitaires émises par le gouvernement au fur à mesure qu’elles nous parviennent et promet une édition sous le signe de l’innovation.

Cette année encore, c’est de nombreux spectacles qui seront proposés de différentes manière. Pour découvrir le programme complet : https://leprintempsdurire.com/spectacles/photo/2021-03-05/

Mais on notera quelques temps forts pour cette édition 2021 !

LE GALA D’OUVERTURE (streaming / live)

Le Printemps du Rire fait la part belle aux nouvelles graines de l’humour ! 6 jeunes talents découverts aux quatre coins de la Francophonie débarquent en Haute- Garonne pour vous proposer un humour frais et pétillant !

Ces stars de demain émergent grâce au dispositif « Le tremplin du printemps » qui a débutéfin 2020 et qui s’achèvera le 9 février à Paris. Cette année, pour les raisons que vous connaissez, l’évènement se fera en ligne & en direct le 5 mars à 20h30 et sera animé par leur marraine NADIA ROZ

LE NUIT DU PRINTEMPS PART EN LIVE (streaming / live)

LA NUIT DU PRINTEMPS est peut-être le temps fort le plus attendu du festival et se faithabituellement au Zénith de Toulouse. Cette année, la direction du festival a pris la décision, très tôt, de trouver une alternative en lançant LA NUIT DU PRINTEMPS PART EN LIVE. Rendez-vous, le 13 mars à 20h30 pour 2h30 de rire en direct et en streaming à un tarif très abordable de 5€, afin que le plus grand nombre de spectateurs puissent en profiter.

LE TROPHEE DE LA CREATION

Chaque année, le Printemps du Rire soutenu par le Conseil Départemental, la Région Occitanie et la Dépêche du Midi, donnent la possibilité à plusieurs créations théâtrales de jouer, une soirée, au Théâtre de la Violette, devant un public curieux et devant un jury de professionnels. Cette année cette compétition se fera uniquement devant le jury et quelques professionnels (théâtre, humour, journalistes…).

À l’issue de ce mois de découverte, la pièce gagnante recevra son prix lors de la soirée de clôture du festival le 2 avril. La pièce primée 2021 aura la chance de jouer pour la clôture du festival 2022.

LE OFF

LE OFF rassemble des formats atypiques de l’humour et s’est donné comme consigne de déranger, bousculer, s’engager mais toujours avec un humour caustique et décapant.

LE P’TIT PRINTEMPS

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour rire, et parce qu’après tout, les p’tits loups ont bien droit à des spectacles rien que pour eux, alors… Le Printemps du Rire a sélectionné une série de spectacles dédiés au jeune public !