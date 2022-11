Cinéma : Ma Part de Gaulois, le roman de Magyd Cherfi en tournage à Toulouse

Partager Facebook

Le roman Ma Part de Gaulois de Magyd Cherfi ( Zebda) est adapté au cinéma par Malik Chibane. Le tournage a débuté à Toulouse !

Depuis ce 15 novembre, et jusqu’au 16 décembre, Malik Chibane a débuté l’adaptation du film Ma Part de Gaulois. Il signe une adaptation du roman éponyme de Magyd Cherfi aux éditions Actes Sud.

Le tournage commencera dans les rues de Toulouse puis direction le suit du Grand Set à Colomiers pour au final 4 semaines. La construction des décors a pris 3 semaines pour recréer l’univers du roman.

Au casting du film de Malik Chibane, on verra Abdallah Charki, Adila Bendimerad, Lyes Salem, Emmanuelle Kalfon, Adda Senani et Cif-Eddine Gadra.

Ma Part de Gaulois revient sur l’enfance du chanteur de Zebda : « C’est l’année du baccalauréat pour Magyd, petit Beur de la rue Raphaël, quartiers nord de Toulouse. Une formalité pour les Français, un événement sismique pour l’“indigène”. Pensez donc, le premier bac arabe de la cité. Le bout d’un tunnel, l’apogée d’un long bras de fer avec la fatalité, sous l’incessante pression énamourée de la toute-puissante mère et les quolibets goguenards de la bande. Parce qu’il ne fait pas bon passer pour un “intello” après l’école, dans la périphérie du “vivre ensemble” – Magyd et ses inséparables, Samir le militant et Momo l’artiste de la tchatche, en font l’expérience au quotidien. «