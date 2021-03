Cinélatino : Journée autour de la cinéaste Sarah Maldoror

Partager Facebook

Ce dimanche 21 mars, le public de Cinélatino est invité à découvrir l’oeuvre de Sarah Maldoror avec une projection de ses court-métrages et une rencontre autour de son oeuvre.





Sarah Maldoror, cinéaste militante antillaise dont l’œuvre foisonnante reste invisible, a réalisé de nombreux portraits d’artistes latino-américains et caribéens. Pour Alice Leroy et Raquel Schefer, « l’audace et générosité du cinéma de Maldoror nous libèrent de la litanie des silences de l’espoir». Elle est une des rares à partager sa découverte du poète guyanais Léon-Gontran Damas, du peintre russe Vladi, de la musicienne-chanteuse hawaïenne Toto Bissainthe, artistes qui fusionnent puissance créatrice et engagement politique. Elle décède en avril 2020 des suites de la Covid-19.

DIMANCHE 21 MARS

> 15h-00h | Accès libre à son programme de courts-métrages

LÉON G.DAMAS › France l 1994 l 0h26

VLADY › France, Mexique l 1989 l 0h24

TOTO BISSAINTHE › France l 1984 l 0h04

> 19h30 | Rencontre live en présence d’Annouchka DE ANDRADE (directrice du Festival International du Film d’Amiens et fille de Sarah Maldoror) autour de l’œuvre de Sarah Maldoror.

Pour suivre l’événement : http://www.cinelatino.fr/actu/evenement-sarah-maldoror-cineaste-politique-et-poetique