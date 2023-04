Christine and The Queens en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Christine and the Queens est de retour en 2023 avec son nouveau projet « PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE » disponible le 09 juin. Co-produit avec Mike Dean (Lana Del Rey, Beyoncé) Chris décrit ce nouvel opus, sur lequel on y retrouve notamment 070 Shake et Madonna, comme « le second volet d’un geste opératique qui a débuté avec l’album « Redcar les adorables étoiles » en 2022. S’inspirant directement de la splendide dramaturgie de “Angels in America”, pièce de théâtre culte de Tony Kushner, Redcar est coloré et absurde comme Prior, qui dans la fièvre de son agonie se retrouve propulsé dans une dimension onirique.

La suite, PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, est la clé de cette transformation à cœur ouvert, une prière pour le soi, celui qui respire et prend vie à travers tous les amours dont il est composé.

Christine and The Queens présentera ce projet lors d’une date au Bikini le 21 novembre prochain. Immanquable !

Réservations : www.lebikini.com