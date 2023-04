Partager Facebook

Le danseur et chorégraphe Pierre Rigal présentera le film « Tricheurs » ce mardi 11 avril à la Cinémathèque de Toulouse. Et sera en spectacle au ThéâtredelaCité cette semaine.

Dans le cadre du rendez-vous « Danse à la Cinémathèque », les toulousains pourront redécouvrir le film Tricheurs de Barbet Schroeder. La séance sera suivie d’un échange avec le danseur et chorégraphe Pierre Rigal en partenariat avec La Place de la Danse à l’occasion des représentations de Hasard de Pierre Rigal du 12 au 15 avril au ThéâtredelaCité.

Synopsis : Entre volupté et désespoir, Elric s’abandonne corps et âme à sa passion maladive pour le casino. Sa rencontre avec Suzie aurait pu le sauver, mais la jeune femme sombre à son tour dans l’enfer du jeu. Le couple se frotte alors à l’univers redoutable des tricheurs professionnels.

Pierre Rigal au ThéâtredelaCité

Le Chorégraphe présentera « Hasard »cette semaine à Toulouse. az-zahr, en arabe désigne le jeu de dé. Quand on jette le dé, qui a six faces, il ne donne qu’un seul chiffre. Mais ce geste répété produit une suite infinie, imprévisible. Six danseur∙se∙s en quête de chorégraphe nous invitent au vertige du sens et questionnent l’essence du vertige. Avons-nous vraiment vu ce que nous venons de voir ? Six danseur∙se∙s accomplissent un curieux rituel : ils∙elles traversent le plateau en diagonale. Répétition du même mouvement qui dans sa variation rythmique produit une collision. L’accident est-il prémédité ? Prédestiné ? Hasard ou bien calcul ? Illusion ou manipulation ? « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » dit le poème.

Réservations : https://theatre-cite.com/programmation/2022-2023/spectacle/hasard/