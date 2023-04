Partager Facebook

D.Ko Records célèbre ses 10 ans lors d’une soirée au Bikini Toulouse le 14 avril prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Dix ans que D.KO Records existe ! Pour l’occasion le label vous prépare une grosse série de fiestia dont une au Bikini le 14 avril prochain. Et célèbrer l’événement, un line up de haute tenue. A Toulouse, on retrouvera les lives de Mezingue, Flabaire, Mud Deep, GGGG et Jan Loup.

Pour l’occasion, Toulouseblog vous offre des places !