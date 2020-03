Chloé en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi 14 mars, Chloe sera en concert au Connexion Live de Toulouse à l’occasion du Pink Paradize 2020.

Chloé a emmené toute une génération sur son terrain de jeu de musiques électroniques qui ne se limite pas à la techno et au club. Autant férue de musique de films qu’adepte de la guitare, la scène électronique la happera très tôt et fera naître chez elle une curiosité indéfectible pour les machines. Elle a créé son propre label , Lumière Noire, sur lequel elle a sorti son 3ème album, « Endless Revisions ».Elle revient à Toulouse dans le Pink Paradize et nous sommes ravis.

Chloe

Samedi 14 mars 2020

Connexion Live

Toulouse