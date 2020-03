Annulation du festival Cinélatino, 32es Rencontres de Toulouse

Partager Facebook

Un peu plus tôt dans la journée, le festival Cinélatino avait trouvé une solution pour se maintenir. Malhreusement, après l’annonce du Premier Ministre à 13h, le festival de cinéma est tout simplement annulé comme expliqué dans le communiqué de presse des organisateurs.

« Suite à l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe ce vendredi 13 mars annonçant l’interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes, il nous est devenu impossible de préserver la qualité du festival.

Nous prenons donc la difficile décision d’annuler la 32e édition du festival Cinélatino.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré à l’élaboration de cette édition, partenaires, bénévoles, équipe, nos invité·es, ainsi bien évidemment que tout notre public.

Nous continuerons avec la même ardeur qui nous anime depuis 32 ans, dès que la situation le permettra, de faire vivre et connaître les cinématographies latino-américaines, et nous vous invitons à suivre nos prochaines actualités via notre site www.cinelatino.fr et nos réseaux sociaux. «