Sortie Cinéma : Tout Simplement Noir, Scooby, Lucky Strike,…

Reprise des sorties du mercredi avec en salle quelques nouveautés comme Tout Simplement Noir, Scooby, Lucky Strike ou encore La Forêt de mon père.

Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, John Wax avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant…

Scooby ! de Tony Cervone

Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.

Lucky Strike de Yong-hoon KIM avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

La Forêt de mon père de Vero Cratzborn avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable…