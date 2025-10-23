À NE PAS MANQUER : MALAKA EN CONCERT AU BIJOU DE TOULOUSE !

Le phénomène Malaka fait escale au Bijou de Toulouse le samedi 15 novembre 2025 à 21h00 pour présenter les couleurs de leur nouvel EP !

Après avoir conquis près de 100 scènes en 2024 et cumulé plus de 500 000 streams avec leur premier EP, le duo Malaka arrive à Toulouse pour un concert intimiste et envoûtant.

Malaka, c’est l’union de deux sœurs dont les voix, aux grains très distincts, se mettent au service d’une musique qui aborde la vie au naturel. Accompagnées d’un jeu épuré, elles créent une expérience musicale hypnotique, à la frontière du folk et de la soul. La fusion de leurs timbres donne naissance à une « terre nouvelle » sonore, pleine de messages authentiques sur laquelle il fait bon s’aventurer.

Un Nouveau Cycle Musical avec « MANG »

Le duo Malaka a marqué un tournant en mai 2025 avec la sortie de leur nouveau single, « ULO ». Ce titre solaire, aux accents afrobeat, est le premier extrait de leur prochain EP très attendu, intitulé « Mang ».

Venez découvrir en live cet univers puissant et organique qui promet de mêler énergie, sensibilité et émotions. Ce concert au Bijou est l’occasion rêvée d’apprécier la simplicité d’une musique sincère et de partager un moment de connexion rare avec ce duo talentueux.

Informations Pratiques & Réservation