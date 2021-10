Championship : Le Toulouse Olympique joue sa finale ce dimanche !

Partager Facebook

Petit récapitulatif des forces en présence avant la finale d’accession à la Super League entre le Toulouse Olympique XIII et Featherstone, ce dimanche 10 octobre à Ernest-Wallon. Coup d’envoi à 19h.

Après le succès face à Batley en demi-finale pour leur grand retour à Ernest-Wallon (51-12), les Toulousains sont donc en finale d’accession à la Super League face à Featherstone. Les Rovers de leur côté, ont battu Halifax 42-10 en demi-finale. La logique est donc respectée car nous avons le leader de la saison régulière qui affronte son dauphin.

Les enjeux de cette confrontation

Il n’y a pas à chercher d’enjeux, le seul et unique enjeu de cette finale : la montée en Super League.

Les dernières fois

Les confrontations entre le TO et Featherstone ont toujours été disputées, mais le club Bleu & Blanc domine tout de même la série en ayant remporté 6 des 8 rencontres disputées depuis 2017. Le dernier succès remonte au 1er août dernier où les hommes de Sylvain HOULES, solides et sérieux, s’étaient imposés 23 à 6 au Millenium Stadium.

Les horaires clés

16h30 : ouverture des portes du stade

17h : arrivée des joueurs du TO XIII

19h : coup d’envoi

20h45 : Bodega avec DJ, food trucks et surprises

Batucada

Le groupe de percussions des Shaking Groov’, fera monter l’ambiance autour du stade puis sur la pelouse lors de la mi-temps.

Les Foyers Ruraux avec le comité de Haute-Garonne

Les Foyers Ruraux proposeront des activités ludiques et sportives pour découvrir le Molky, le Tir à l’arc ou encore le Disc-Golf. Alors que le Comité de la Haute-Garonne feront la promo du « Silver XIII ».

Cheers Wolves

Les Wolves cheerleaders seront également au rendez-vous pour épater le public grâce à leurs chorégraphies rythmées et leurs acrobaties.

Stands institutions

Partenaires du match, la Mairie de Toulouse, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région Occitanie seront présents sur le parvis du stade pour venir à la rencontre du public.

Distribution de drapeaux

Des drapeaux du TO seront distribués à l’entrée du stade pour mettre du bleu et blanc dans les tribunes, en plus des t-shirts collectors réalisés spécialement pour les phases finales et les autres produits vendus à la boutique du club.

Arrivée des joueurs

À 17h, assistez à l’arrivée du bus Olympiens pour galvaniser les Bleus & Blancs avant leur entrée dans les vestiaires.

Coup d’envoi fictif

Un coup d’envoi fictif sera donné par les représentants des 3 partenaires institutionnels du club : le Conseil Régional d’Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse, accompagnés du président du TO XIII, Bernard SARRAZAIN.

La Bodega

Ouverte en avant-match en tant que buvette, la Bodega vous accueillera en fin de match avec un DJ pour, espérons-le, fêter la victoire Olympienne.

Réservez vos places ici : https://billetterie.to13.com/fr