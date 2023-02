Championship : Le Toulouse Olympique débute parfaitement !

Partager Facebook

En ce 4 février 2023, le Toulouse Olympique XIII retrouve le chemin de la compétition et lance bien ce Championship 2023 avec une victoire convaincante (4-24) sur la pelouse des Barrow Raiders 4e et barragistes lors de l’édition précédente.

Dès l’entame, les Français mettent la pression sur les hôtes, et trouvent la faille 2 fois en moins de 5 minutes Olly ASHALL-BOTT et Reubenn RENNIE marquent. Les Olympiens mènent 0-8 au bout de 7 minutes de jeu. Moins de 10 minutes plus tard, c’est le jeune ailier issu du centre formation, Benjamin LAGUERRE qui marque en coin et donne une avance confortable au TO. Les Raiders répliquent par SHAW qui marque sur son aile gauche, mais pas de place au doute côté TO car Dom PEYROUX réplique à la 35e et porte la marque à 4-16. Le score ne bougera plus pour ce premier acte.

Au retour des vestiaires, les hommes de Sylvain HOULES se sont employés en défense et malgré les assauts des joueurs de Barrow, ils préservent leur en-but. Les Toulousains se montrent efficaces en attaque, en témoignent les essais de Josh RALPH et Benjamin LAGUERRE qui s’offre son premier doublé en professionnel ! Seule ombre au tableau pour le TO XIII, la blessure de Benjamin LAGUERRE touché à l’épaule. Ce dernier a été remplacé par un autre membre issu de la formation Olympienne, Pierre-Jean LIMA qui a effectué une très bonne rentrée.

Désormais, Sylvain HOULES et les siens vous donnent rendez-vous au Stade Ernest-Wallon samedi prochain (11/02) pour la première réception de la saison. Ouverture des portes dès 16h30 pour profiter de l’avant-match, et 18h pour le coup d’envoi.