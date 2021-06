Championship : Déplacement à Sheffield pour le Toulouse Olympique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Petit récapitulatif des forces en présence avant le déplacement du Toulouse Olympique à Sheffield ce dimanche 27 juin lors du round 11 de Championship. Coup d’envoi à 16h (heure française – non retransmis sur ouRLeague).

Après leur 7ème victoire, à Dewsbury lors du round 9, les Bleus et Blancs sont invaincus et premiers au classement de Championship.

Vainqueurs de leurs deux premiers matchs (contre Bradford et à York), les Eagles n’ont engrangé que deux points sur les 6 journées qui ont suivi. L’on aurait pu penser qu’ils avaient stoppé l’hémorragie en l’emportant à Oldham in-extremis le 12 juin (28-32) mais ils sont retombés dans leurs travers le week-end dernier à Widnes (défaite 30-20).

Les enjeux de cette confrontation

Pour les Olympiens, l’objectif ne change pas : gagner pour conserver cette invincibilité et le fauteuil de leader.

En cas de succès, Sheffield se rassurerait tout en gardant les places qualificatives pour les phases finales dans le viseur.

Les dernières fois

Sept victoires pour le TO sur les neuf rencontres qui ont opposé les deux clubs depuis 2017, et les deux défaites ont été concédées en Angleterre. Une donnée à relativiser tout de même, compte tenu du terrain : en février 2017, le Belle Vue Stadium (aujourd’hui Mobile Rocket Stadium) de Wakefield était à la limite du praticable, tandis qu’en avril 2019, le synthétique de l’Olympic Legacy Park de Sheffield n’avait pas réussi aux Bleus et Blancs. De retour au Mobile Rocket Stadium (antre du club de Super League de Wakefield Trinity) dimanche, les éléments devraient être plus favorables.

Le groupe

Pour ce nouveau match à l’extérieur, le TO devra faire sans Lloyd WHITE, Joe BRETHERTON, ou Paul MARCON. Dominique PEYROUX purgera lui le deuxième de ses deux matchs de suspension.

Pour pallier à ses absences, le staff Olympien pourra néanmoins compter sur l’apport d’Andrew DIXON et de Guy ARMITAGE.