Champions Cup : Le Stade Toulouse à l’assaut d’Exeter pour une finale !

Pour sa 12e demi-finale de son histoire, le Stade toulousain se déplace donc en Angleterre pour obtenir un billet afin de décrocher une cinquième étoile sur le maillot. Mais le parcours est encore long ! Et, sur 12 demi-finales, Toulouse se déplace pour la quatrième fois outre manche. Bilan, jusqu’à ce samedi, une défaite en 1997 contre Leicester (37-11) puis deux victoires contre Leicester en 2005 (19-27) et contre les London Irish en 2008 (15-21). Place aujourd’hui à Exeter.

Cette demi est historique : les deux formations ne se sont jamais rencontrées sur la scène européenne. Une première qui laissera forcément un goût amer aux vaincus. Les chiefs, qui atteignent pour la première fois ce niveau de la compétition, sont bien préparés et en grande forme. Avantage aussi de recevoir dans un contexte sanitaire difficile. Si les supporteurs ne joueront pas une part importante sur l’issue de la rencontre, le voyage, les conditions de tests ont fatigués les toulousains.

Seulement voilà, le Stade Toulousain joue une 12e demi-finale. Champion de France 2019, les stadistes ont de l’expérience. Et au vu du quart de finale, sans oublier les premières performances en Top 14, les hommes d’Ugo Mola sont prêt ! Ce sera difficile mais tellement faisable pour les rouges et noirs !

Exeter – Stade toulousain

Samedi à 16h30

En direct sur FRance 2 et Bein Sports

Les compositions :

📢- TEAM NEWS: Here is your @ExeterChiefs side to face @StadeToulousain in tomorrow's @ChampionsCup semi-final at @SandyParkExeter (3:30pm) ⬇️https://t.co/GxgWO3jriR#EXEvTOU pic.twitter.com/wuRNnL253E