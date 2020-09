Le Salon des Futurs mariés de Toulouse maintenu ce weekend !

Partager Facebook

Rendez-vous les 26 et 27 septembre au Centre de Congrès Pierre Baudis de Toulouse pour le Salon des Futurs Mariés. Conformément aux directives préfectorales, la jauge des 1000 participants en simultané ne sera pas atteinte.

La crise sanitaire de la Covid 19 a bouleversé de nombreux projets de mariage dans le calendrier des noces de 2020 et face à cette situation les futurs mariés ont soit dû réduire leur liste d’invités, soit décaler leur événement à l’année prochaine… 2021 sera donc une année riche en belles cérémonies et unions ! Pour que tous les mariages puissent avoir lieu, avec ou sans masque, en petit ou grand comité, en semaine ou le samedi, avec un déjeuner ou un dîner …les professionnels du salon feront à nouveau preuve de créativité et d’adaptation en ayant qu’un seul objectif : permettre à tous les couples qui s’aiment de se dire OUI !

L’équipe de la Maison du Mariage est plus que jamais mobilisée aux côtés des futurs mariés en leur présentant dans cette nouvelle édition 2021 toutes les nouveautés déco, tenues du marié, collections robes de mariées … Pour connaître les tendances 2020 indispensables à toute mariée souhaitant briller dans la robe de sa vie, rendez-vous les 26 & 27 Septembre au Centre de Congrès Pierre Baudis au centre-ville de Toulouse..

Pendant deux jours, le Salon des Futurs Mariés présentera les nouvelles collections de robes mais également les accessoires, tenues du marié et des invités… au cours des défilés scénographiés. Les visiteurs pourront découvrir plus de 80 exposants qui présenteront leurs prestations : shows-coiffure, dégustations traiteurs, décoration…

Dans le strict respect des conditions sanitaires imposées par le gouvernement, les visiteurs pourront, le temps d’un week-end, découvrir le talent et le professionnalisme des artisans du mariage d’Occitanie. A coup sûr les noces de 2021 continueront de faire rêver !

Salon des Futurs Mariés

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

Centre de Congrès Pierre Baudis

Toulouse

10h-19h