Champions Cup : Le Stade Toulousain qualifié pour la saison 2020-2021

L’EPCR a communiqué en ce mercredi les nouvelles règles pour les Championnats d’Europe. En passant à 24 clubs en Champions Cup, le Stade Toulousain est qualifié pour l’édition 2020-2021.

C’est un soulagement du côté de Toulouse. Depuis la suspension de la compétition en mars dernier en raison du Covid 19, le Stade Toulousain ne savait pas si il serait européen lors de la prochaine saison. 7e de Top 14, les rouges et noirs espéraient une évolution. Et c’est le cas. La Champions Cup passera de 20 à 24 clubs dès cette saison avec une refonte totale de la compétition.

Un total de 24 clubs participeront à l’édition 2020/2021 de la Champions Cup, à savoir les huit représentants les mieux classés du TOP 14, de la Premiership et du PRO14.

Ces clubs seront répartis dans deux poules de 12 grâce à un tirage au sort et le tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre journées de matchs de poules et une phase éliminatoire composée de quarts de finale aller-retour, demi-finales puis de la finale à Marseille le 22 mai 2021.

Le déroulement de la compétition

Afin de réaliser le tirage au sort des poules, les clubs seront d’abord divisés en chapeaux, et les clubs issus d’une même ligue qui sont dans un même chapeau ne pourront pas se voir attribuer la même poule. Les clubs classés premiers et deuxièmes de chaque ligue seront dans le Chapeau 1, ceux classés troisièmes et quatrièmes seront dans le Chapeau 2, ceux classés cinquièmes et sixièmes seront dans le Chapeau 3, et ceux classés septièmes et huitièmes seront dans le Chapeau 4.

Les clubs du Chapeau 1 et les clubs du Chapeau 4 qui ont été tirés au sort dans la même poule, mais qui ne sont pas issus de la même ligue, s’affronteront en matchs aller-retour pendant la phase de poules, de même que les clubs du Chapeau 2 et les clubs du Chapeau 3 qui ont été tirés au sort dans la même poule, mais qui ne sont pas de la même ligue.

Les quatre clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, tandis que les clubs classés de 5 à 8 dans chaque poule participeront à la phase finale de la Challenge Cup.

CLUBS QUALIFIES POUR LA CHAMPIONS CUP 2020/2021

TOP 14: Bordeaux-Bègles, Lyon, Racing 92, RC Toulon, La Rochelle, ASM Clermont Auvergne, Toulouse, Montpellier ou Castres Olympique*

PRO14: Leinster Rugby, Edinburgh Rugby, Munster Rugby, Ulster Rugby, Scarlets, Glasgow Warriors, Connacht Rugby, Dragons (classements à confirmer à l’issue de la saison actuelle)

Premiership : à confirmer