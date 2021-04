Champions Cup: Le Stade Toulousain file en demi-finale

Partager Facebook

Dans un match sans essai, et dans des conditions météos difficiles, le Stade Toulousain a pris le meilleur sur Clermont (12-21) pour s’offrir une demi finale de Champions Cup.

Toulouse n’a pas raté son rendez-vous. Et pour la deuxième année consécutive rejoint les demi-finales de la Champions Cup après un match âpre et rude. Sous la pluie en première mi-temps, les avants de chaque équipe se donnent coup pour coup à Clermont. Mais personne ne peut se départager.

Avec patience, et expérience, Toulouse prend au fur et à mesure de la rencontre le meilleur sur les clermontois. Son paquet d’avant domine outrageusement l’ASM sur les ballons portés, et les fautes se multiplient pour les locaux. Et dans ce genre de rencontre, c’est difficile de lutter en commettant trop de pénalités.

Après deux premières pénalités ratés, Romain Ntamack fait le job en mettant les sept suivantes et offrir la demi-finale aux toulousains. Du côté de Clermont, c’est Morgan Parra qui marque tous les points de son équipe.

Retour en Top 14 le 17 avril prochain à Castres puis le 24 avril face au Racing 92 avant de retrouver en mai les demi finales avec Bordeaux, Leinster et La Rochelle.