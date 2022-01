Cette semaine, découvrez Yadewatts au Grand Rond

Partager Facebook

Du 25 au 29 janvier 2022, le Théatre du Grand Rond accueille Rosie Volt dans Yadewatts.

Quand Rosie Volt entre en scène, c’est en diva, en cantatrice, en star, en monstre de la scène. Mais comme dans une version punk et féminine des rois du foirage qui ont bercé notre enfance, rien ne se passera comme prévu. Rien. Pas même le plus petit truc tout petit. Et c’est au complet disjonctage de Rosie Volt auquel nous allons assister mi-médusé·e·s, mi-effrayé·e·s, mi-regardant vers la porte de sortie au cas où elle se jetterait sur nous, mi-appelant le 15, le 17, le 18 et le 911, mais toujours à gorge totalement déployée. Inratable.

Le spectacle a été mis en scène par Michel Dallaire, immense faiseur de clown s’il en est. C’est avec Michel que Max Paul et Mary Glawdys sont nés. Voici ce qu’il dit de Rosie :

« L’écriture et la mise en scène de ce spectacle ont principalement consisté à donner plus d’espace au personnage de Rosie Volt. J’ai cherché l’équilibre entre la virtuosité de Daphné Clouzeau, sa fantaisie et son immense sensibilité, tout en préservant sa liberté de jeu et d’improvisation. J’ai exploité la plus grande variété possible d’humours et d’états émotionnels tout en favorisant la démesure de l’expression plutôt que la complexité de l’intrigue. J’ai voulu un spectacle surprenant et imprévisible, qui traite d’un sujet simple : le combat de l’être humain face aux contradictions qui émanent des rapports conflictuels entre son intime, son image sociale et sa vie publique. » Michel Dallaire, co-auteur, metteur-en-scène et directeur de jeu.

Plus d'infos : https://www.grand-rond.org/