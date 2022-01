Wally en concert à l’Aria Cornebarrieu

Partager Facebook

Accompagné de 5 musiciens, le chanteur-humoriste Wally sera en concert à l’Aria de Cornebarrieu ce mardi 25 janvier.

Sans le savoir, lorsque Prévert écrit « L’amiral Larima/Larima quoi/la rime à rien/l’amiral Larima/l’amiral Rien », il faisait presque déjà du Wally. Or Prévert n’est pas que de l’humour, il est aussi de la tendresse, de la prise de parole sociétale. Si vous validez que l’on puisse faire les deux, vous obtenez Wally ET Derli. Jusque-là reconnu en grande partie par un public de chansons d’humour, Wally signe ici des chansons immédiates, émouvantes, pleines de sens, et qui racontent la nostalgie du beau, la joie des petits moments de la vie, et qui donnent des envies de la faire grandir cette vie. « Il faut se lâcher avant que ça lâche » commence-t-il les concerts de Derli, un projet dont l’ambition de départ était de faire cinq ou six représentations pour le plaisir.

Aujourd’hui, c’est un orchestre qui, sous la direction de Nicolas Lescombe, sonne classique avec bois, violon, violoncelle, contrebasse, clarinette et percussions. Parfois, Wally s’assoit pour simplement les regarder interpréter sa musique. Car la musique et la musicalité reviennent toujours dans son vocabulaire. Lui qui est pourtant reconnu pour ses mots, se dit plus un « idéeur » qu’un auteur ! En chanson, comme en art plastique, il se dit plus « sensible à l’idée qu’à la forme, mais si les deux sont là, c’est encore mieux ! ».

N’empêche, les mots de Derli vont droit au cœur que ce soit dans sa déclaration d’amour presque impudique de cinquantenaire, aux souvenirs émus de ses grand-parents, ou dans le souvenir de Remi Fraisse (« J’aurais préféré ne pas avoir à l’écrire »). Ici, maintenant, Wally raconte ce qu’il voit, et il a une bonne vue. Un chanteur est né. Un vrai « ARTistan ».

Plus d’infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/