Cette semaine, 3e édition de la Women Metronum Academy à Toulouse

Du 4 au 7 octobre , la salle toulousaine accueille l’un de nos événements préféré : La Women Metronum Academy. 4 jours de festivités mêlant concerts, DJ-sets, rencontres, ciné-club, fresque dans le patio, foodtrucks et paillettes… sous le signe de la bienveillance, de l’inclusion et de la sororité !

Après une année d’accompagnement professionnel, entre séances de coaching, formations personnalisées et résidences artistiques et scéniques, les mentorées de la Women Metronum Academy 2023, Roxane et Mafalda High, monteront sur scène aux côtés de leurs mentores : Laura Cahen et Thérèse. Cette édition se place aussi sous l’égide de carte blanches artistiques inédites données à Laura Cahen et Sandra Nkaké qui convieront de talentueuses artistes féminines à partager la scène du Metronum pour l’occasion (La Chica, Pi Ja Ma, Mélissa Laveaux,…). Le tout sous l’œil bienveillant de la marraine de cette année, Aloïse Sauvage, qui nous fera l’honneur de sa présence en maîtresse de cérémonie tout au long du festival !

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Mercredi 4 octobre

18h – Table ronde avec les mentores & mentorées de la WMA (Thérèse, Laura

Cahen, Roxane et Mafalda High)

20h – Utopia Toulouse-Borderouge : ciné-club

Jeudi 5 octobre

18h – Table ronde avec la marraine & les artistes du festival (Aloïse Sauvage,

Sandra Nkaké et La Chica)

20h – Utopia Borderouge : ciné-club

Vendredi 6 octobre

16h – atelier de beatmaking Computer Girls avec SÔNGE

18h30 – Masterclass Sauvage avec Aloïse

19h30 – Sandra Nkaké- SCARS avec La Chica, Frieda, Marion Rampal,

Cindy Pooch) + Thérèse + Mafalda High + before & after

Samedi 7 octobre

16h – atelier de beatmaking Computer Girls avec SÔNGE

18h30 – Masterclass Sauvage avec Aloïse

19h30 – Carte blanche à Laura Cahen avec Mélissa Laveaux, Sandra Nkaké,

Pi Ja Ma, Juneson) + Pi Ja Ma + Roxane + before & after DJ SÔNGE