Nicole Ferroni, Chloé Demaison, Mortelle Randonnée…le programme de la semaine au Théâtre du Grand Rond

Belle semaine en prévision pour le Théâtre du Grand Rond toulouse avec notamment le spectacle de l’humoriste Nicole Ferroni.

Tout commencera ce mardi 3 octobre à 19h30 avec Chloé Demaison, autrice du livre Voyageuse Solo : le guide pratique pour aider les femmes à voyager seules, paru en juillet 2023. L’autrice vient dédicacer son livre. Au programme, une lecture d’extraits de témoignages, un temps d’échanges ainsi que des témoignages audio exclusifs enregistrés pendant l’écriture du livre. Entrée libre sans réservation.

Du 5 au 7 octobre, le théâtre accueille Nicole Ferroni et son spectacle MARSEILLE(s), je vous offre un vers. Ce spectacle est né dans une douzaine de bars de Marseille où elle a raconté sa ville, dans ce qui s’est appelé C’est ma tournée, je vous offre un vers. Mi-conteuse, mi-poétesse, mi-chroniqueuse, Nicole Ferroni y a offert un portrait amoureux et décalé de cette ville inclassable.

Dimanche 8 octobre à 19h , Le Grand Rond ouvre ses portes au festival Jazz sur son 31 du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Cette année, il accueille Mortelle Randonnée qui parcourt le répertoire de la compositrice américaine Carla Bley, figure emblématique du jazz dans les années 70’. Un concert aux allures de jazz, résolument pop !

Du côté du Jeune Public, du 27 septembre au 14 octobre, la compagnie KD Danse et son spectacle Feuilles ou quand l’art abstrait prend vie devant nos yeux. Si vous aimez voir des dinosaures dans les nuages, ici ce sont les couleurs et les formes que vous découvrirez s’animer devant vous. Éveillez vos sens et ouvrez votre imaginaire ! Un spectacle d’une puissance évocatrice sans limite, de 3 à 97 ans.

Pour en savoir plus et réservations sur https://www.grand-rond.org/