Cet été, découvrez l’exposition Nengo au Musée des Abattoirs de Toulouse.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du mercredi 19 juillet au dimanche 17 septembre, la Fondation Pierre Fabre présente l’exposition photographique « NENGO – lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre » au musée des Abattoirs de Toulouse.

Sous l’objectif du photo-reporter Nick Danziger, l’Exposition Nengo révèle 15 témoignages recueillis à Bangui, où la Fondation Pierre Fabre a développé un projet de prise en charge des victimes de violences sexuelles en zones de conflits. Depuis la Centrafrique jusqu’à Toulouse, la parole des victimes et des soignants nous parvient, illustrant un courage et une résilience qui forcent le respect.

Le projet Nengo

NENGO, cinq lettres qui signifient en sango, dans la langue nationale de la République centrafricaine, « Dignité ». Leur Dignité. C’est aussi le nom du projet que la Fondation Pierre Fabre mène à Bangui, pour redonner leur dignité à des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants victimes de violences sexuelles dans les zones de conflits.

Avec tous ses partenaires internationaux et centrafricains, la fondation met en œuvre un centre de prise en charge globale dans la capitale. Il intervient à plusieurs niveaux : médical, psychologique, juridique et socioéconomique. Il transpose, dans le pays, le modèle holistique développé par le Dr Denis Mukwege en République Démocratique du Congo. Le Prix Nobel de la Paix lui a été attribué en 2018 pour son engagement contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Depuis son démarrage en 2020, le projet NENGO a bénéficié à plus de 5000 personnes.

Avec le projet NENGO, le photo-reporter, Nick Danziger a pu rencontrer des hommes et des femmes, des familles, des soignants. Il a recueilli leurs histoires, photographié leur quotidien. Avec une infinie délicatesse, il livre 15 récits, accompagnés de portraits et de photos en couleur. Dans cet univers sombre, malgré la difficulté de certains témoignages, Nick Danziger parvient à faire jaillir le courage et l’espoir d’une dignité retrouvée.

Grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre, l’exposition « donne la parole aux survivantes et prolonge l’action de terrain pour informer le plus grand nombre et nous inciter à devenir tous activistes contres les violences basées sur le genre » espère Béatrice Garrette, sa directrice générale.

Informations pratiques :

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Du 19 juillet au 17 septembre 2023