Festival : La danse s’invite au coeur de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 21e édition du Festival Ravensare, mettant la danse à l’honneur, s’installe au Jardin Raymond VI à Toulouse les 1er et 2 juillet.

Depuis maintenant plus de 20 ans, l’association Le Trait Bleu organise le festival Ravensare au Jardin Raymond VI à Toulouse. Il offre un panorama de l’art : danse, musique, artistes plasticiens. Pendant deux journées, plus de 40 groupes d’artistes, compagnies, associations et écoles de danse se partageront la magnifique scène du festival. On y retrouvera des habitués comme Lullaby, KDance, Sarah Boy, et VM Ballet.

Les festivités commenceront samedi et dimanche avec un groupe de musique, respectivement Miguel Sol et The CrossRoad Project à partir de 15h. Les scènes ouvertes de danse amateure enchaineront à partir de 16h. Enfin, se produiront sur la scène Tremplin les compagnies de danse.

Le Festival Ravensare, c’est deux jours de danses dans un cadre exceptionnel de la ville rose.

Infos : https://www.festivalravensare.com/