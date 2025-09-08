C’est la rentrée pour « Ma Poule » : Une nouvelle saison démarre avec Giorda !

Près de Toulouse, la nouvelle saison de « Ma Poule » est lancée, et elle s’annonce forte en émotions ! Pour marquer ce retour, le vendredi 19 septembre à 20h30, un événement exceptionnel est organisé au Hall Comminges à Colomiers : le spectacle « HYPN’OSE » de Giorda.

Ma Poule, c’est quoi ?

« Ma Poule » propose des spectacles populaires et nourrissants, conçus pour éveiller les esprits et offrir des moments de divertissement de qualité. La programmation de cette année mettra l’accent sur des performances originales et inspirantes.

Giorda, la première femme hypnotiseuse de France

Comédienne de formation, Giorda a longtemps foulé les planches avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Après une rencontre déterminante avec Léo Brière en 2017, elle crée son premier spectacle d’hypnose, devenant ainsi la première femme hypnotiseuse de France.

Elle maîtrise l’art de la suggestion et la puissance des mots pour explorer les méandres de l’esprit humain. Sa philosophie est simple : l’hypnose est un outil bienveillant qui nous aide à prendre conscience que les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons.

« HYPN’OSE » : Oser le changement

Dans son nouveau spectacle, Giorda vous invite à « ouvrir les portes de votre imaginaire et réveiller la personne extraordinaire que vous êtes ». Le titre, « HYPN’OSE », est un jeu de mots qui résume l’essence du spectacle : il faut oser pour découvrir son potentiel.

Le spectacle est une véritable invitation à l’évasion et à la découverte de soi, où l’humour et la bienveillance sont au rendez-vous.

Informations pratiques

Date : Vendredi 19 septembre

Heure : 20h30

Lieu : Hall Comminges, Colomiers

Tarifs : Plein tarif : 21€

Tarif réduit : 17€ (pour les demandeurs d’emploi, étudiants, seniors et PMR)

Réservation : Ma Poule

Préparez-vous à une soirée de rires et de surprises, où la seule limite sera celle de votre imagination !