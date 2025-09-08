La Semaine des Seniors est de retour à Toulouse !

Du mercredi 10 au samedi 13 septembre 2025, la Place du Capitole à Toulouse vibrera au rythme de la Semaine des Seniors. Cette nouvelle édition promet un programme riche, varié et entièrement gratuit, spécialement conçu pour les retraités toulousains. C’est une occasion unique de se retrouver, de partager et de découvrir de nouvelles activités.

Un programme riche en découvertes et en rencontres

Tout au long de ces quatre journées, les participants pourront profiter d’un large éventail d’activités. Au programme :

Conférences et débats sur des sujets de société.

sur des sujets de société. Ateliers créatifs et culturels .

. Activités physiques douces , adaptées à tous les âges.

, adaptées à tous les âges. Spectacles et animations musicales .

. Stands d’information pour découvrir les services proposés par la Mairie de Toulouse et ses partenaires.

Ces moments de partage et de convivialité sont l’essence même de l’événement, invitant chacun à se divertir et à se ressourcer.

Le Bibliobus s’installe au cœur de l’événement

Le Bibliobus prendra ses quartiers sur la Place du Capitole pour l’occasion, proposant un programme d’animations culturelles et ludiques pour tous les goûts :

Micro-trottoir : Le vendredi 12 septembre, de 13h30 à 15h, devenez journaliste le temps d’un après-midi en interviewant les passants. Inscription obligatoire au 05 62 27 63 71 (5 personnes maximum).

Le vendredi 12 septembre, de 13h30 à 15h, devenez journaliste le temps d’un après-midi en interviewant les passants. au 05 62 27 63 71 (5 personnes maximum). Grands jeux en bois : Du mercredi 10 au samedi 13 septembre, de 9h30 à 17h, venez partager un moment de jeu et de convivialité en famille ou entre amis.

Du mercredi 10 au samedi 13 septembre, de 9h30 à 17h, venez partager un moment de jeu et de convivialité en famille ou entre amis. Des récits et des vies : Les mercredi 10 et jeudi 11 septembre, de 13h30 à 15h, participez à cet atelier pour transmettre vos histoires de vie avec émotion et poésie.

Informations pratiques

Dates : Du mercredi 10 au samedi 13 septembre 2025

Horaires : De 9h30 à 18h

Lieu : Place du Capitole, Toulouse

Accès : Toutes les activités sont gratuites.

Inscriptions : Les inscriptions pour certaines activités sont obligatoires. Elles seront ouvertes à partir du 25 août au Point Infos Seniors (17 rue de Rémusat), puis directement à l’accueil du village sur la Place du Capitole à partir du 10 septembre.

Ne manquez pas cette occasion de célébrer la richesse de la vie et des rencontres au cœur de Toulouse !