La Médiathèque Empalot fait peau neuve et organise une grande fête de réouverture !

C’est l’événement de la rentrée dans le quartier ! La Médiathèque Empalot de Toulouse célèbre sa réouverture avec une grande fête le vendredi 17 octobre 2025, à partir de 17h00. L’occasion de (re)découvrir ce lieu culturel dans une ambiance festive et ludique.
De 17h à 21h, le programme s’annonce riche et varié, avec des activités pour tous les âges :
- Jeux et technologies : Venez profiter d’ateliers badges, de grands jeux en bois, de jeux vidéo, et d’un espace de réalité virtuelle (pour les 12 ans et plus).
- Culture et art : Découvrez l’exposition de Baptiste Perez, illustrateur de jeux toulousain à succès (notamment Biomos et Symbiose).
- Sport : De 18h à 20h, une initiation à la boxe anglaise est proposée en partenariat avec le club de prévention d’Empalot (à partir de 6 ans).
- Musique : L’ambiance montera d’un cran à partir de 19h avec la performance endiablée de la Fanfare les Filibusters.
Venez nombreux pour célébrer la vitalité du quartier et le retour de ce lieu de savoir et de partage !
Informations pratiques
Lieu : Médiathèque Empalot, 4 Rue Jean Lebas, Toulouse
Date et heure : Vendredi 17 octobre 2025, de 17h00 à 21h00 (durée totale 4h)
Tarif : L’entrée et toutes les animations sont gratuites.
Réservation : Entrée libre. Certaines activités (comme la réalité virtuelle ou l’initiation boxe) sont soumises à la limite des places disponibles.