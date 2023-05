Ce marché de Toulouse fait sa nocturne ce mercredi !

Partager Facebook

Le Marché Saint-Cyprien Toulouse fait sa première nocturne de l’année ce mercredi 1O mai.

C’est l’un des marchés les plus anciens de Toulouse au coeur du Quartier Saint Cyprien. Le 10 mai, il fait sa première nocturne de l’année.Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale. Une ambiance à découvrir mercredi avec un after work exceptionnel.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/625196242840786