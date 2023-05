The Hives de retour à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’automne prochain, dans le cadre des 40 ans du Bikini, le groupe The Hives sera de retour à Toulouse le 9 octobre prochain.

The Hives a fait son retour surprise en ce mois de mai avec la sortie d’un nouveau morceau « Bogus Operandi » extrait d’un nouvel album prévu pour le 11 août prochain. Le tout annonciateur d’une tournée avec un passage à Toulouse le 9 octobre prochain pour y présenter « The Death of Randy Fitzsimmons ». The Death Of Randy Fitzsimmons est le premier album complet des Hives depuis plus de dix ans.

Pour réserver vos places pour le concert à Toulouse : www.lebikini.com