Le Roi Soleil : un retour impérial au Zénith de Toulouse pour ses 20 ans

C’est l’un des événements musicaux les plus attendus de l’année 2026. Pour célébrer son vingtième anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil s’apprête à illuminer de nouveau la scène du Zénith Toulouse Métropole. Les samedi 11 et dimanche 12 avril 2026, la Ville Rose accueillera quatre représentations exceptionnelles de cette fresque historique qui a marqué toute une génération.

Produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, ce spectacle culte revient dans une toute nouvelle version inédite. Si la nostalgie est au rendez-vous, cette production voit les choses en grand pour offrir un souffle nouveau à l’épopée de Louis XIV.

Une version inédite et des tubes incontournables

Ce retour sur scène est l’occasion de retrouver les mélodies qui n’ont jamais quitté le cœur du public. De « Être à la hauteur » à « Je fais de toi mon essentiel », les tubes incontournables résonneront de nouveau dans une scénographie modernisée, promettant des tableaux chorégraphiques grandioses dont seul Kamel Ouali a le secret.

Vingt ans après sa création, Le Roi Soleil n’a rien perdu de sa superbe. Cette nouvelle tournée anniversaire est une invitation à redécouvrir l’éclat de la cour de Versailles à travers une production retravaillée, mêlant émotion, performance vocale et décors majestueux.

Avec deux séances prévues chaque jour, les Toulousains auront plusieurs opportunités de plonger dans ce voyage musical au temps de la démesure et de la passion.

Informations Pratiques – Le Roi Soleil au Zénith