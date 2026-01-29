vendredi , 30 janvier 2026

Carmina Burana au Zénith de Toulouse Métropole : Un choc visuel et sonore magistral

29 janvier 2026 Articles, Spectacles

Le dimanche 15 février 2026, le Zénith de Toulouse Métropole s’apprête à vibrer sous la puissance de l’un des chefs-d’œuvre les plus emblématiques du XXe siècle : Carmina Burana.
Bien plus qu’un concert, Franceconcert propose ici une version monumentale où la musique de Carl Orff rencontre la grâce du ballet.

Un spectacle total entre puissance et sensualité

Composée dans les années 30, cette œuvre fascinante repose sur des poèmes médiévaux célébrant les plaisirs de la vie, les tourments du destin et l’ardeur de l’amour. Sur scène, près de 100 artistes (chœurs, solistes et danseurs) redonnent vie à ces textes profanes.

Du célébrissime et foudroyant « O Fortuna » aux hymnes printaniers plus charnels, cette nouvelle production mise sur une mise en scène audacieuse. Le geste et la parole s’y confondent pour illustrer la célèbre « roue du destin » avec une fougue communicative.

📅 Infos Pratiques

  • Date : Dimanche 15 février 2026 à 16h00

  • Lieu : Zénith Toulouse Métropole

  • Tarifs : De 46 € à 71 €

  • Placement : Assis numéroté

🎫 Réservations & Services

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel au cœur de la Ville Rose.

  • Billetterie : Ticketmaster

  • Transport : Parking du Zénith ouvert ; pensez au covoiturage pour simplifier vos déplacements !

