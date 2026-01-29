Nino Arial en Guest : L’Emjy Comedy Show débarque au Flashback Café !

Avis aux amateurs de punchlines et de fous rires : l’Emjy Comedy Show reprend ses quartiers au Flashback Café ce jeudi 29 janvier 2026. Pour cette édition, le plateau de stand-up sort le grand jeu en accueillant un invité de marque : l’humoriste Nino Arial.

Deux séances pour deux fois plus de rires

Face au succès des précédentes éditions, le show se décline en deux sessions pour vous permettre de caler votre dose d’humour entre deux verres :

1ère séance : 19h00 (parfait pour l’afterwork) COMPLET

2ème séance : 21h00 (pour bien finir la soirée) Réservations

Situé au 5 Allée de Brienne, le Flashback Café offre le cadre intimiste idéal pour vivre l’expérience « Comedy Club » au plus près des artistes. Entre talents émergents et la présence exceptionnelle de Nino Arial, la soirée s’annonce électrique.

📍 Infos Pratiques