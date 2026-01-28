Concours : Paul Taylor en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Avis aux amateurs d’humour british et de « franglais » survitaminé ! Le célèbre humoriste Paul Taylor pose ses valises à Toulouse le 15 février 2026 pour présenter son tout nouveau spectacle : « F* me I’m French ». Un rendez-vous immanquable au Casino Barrière de Toulouse. C’est complet, mais vous pouvez gagnez vos places en jouant ICI !

Paul Taylor : L’expatrié préféré des Français (ou presque)

Après avoir conquis le public avec ses trois premières tournées mondiales jouées à guichets fermés, Paul Taylor revient avec un défi de taille. Si vous l’avez connu pour ses analyses hilarantes sur nos habitudes de consommation de café ou nos bises interminables, préparez-vous à une nouvelle facette de son talent.

Un spectacle 100 % en anglais : Hold onto your berets !

Fini le mélange des langues ? Pour ce nouveau show intitulé « F* me I’m French »**, Paul a décidé de jouer la carte de l’authenticité totale : le spectacle est 100 % en anglais.

Il y raconte son quotidien d’expatrié britannique en France avec ce mordant qu’on lui connaît tant. Entre autodérision et piques bien senties sur nos travers nationaux, Taylor navigue sur une ligne de crête : soit on l’adore, soit on lui conseille gentiment de traverser la Manche en sens inverse ! Une chose est sûre, personne ne reste indifférent.

Informations pratiques :